Öldürülen Erdal Sakız’ın eşiyle uzlaşmaya çalışmış! ’Aşk kadınıydım’ Evli adamla yasak aşk yaşayan Nergis itiraflarıyla Müge Anlı’yı çıldırttı!

Erdal Sakız cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 43 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Erdal Sakız 'ın katili yakın arkadaşı çıktı. Sakız'ın yasak aşk yaşadığı Nergis'in sözleri ise canlı yayına damga vurdu. 'Aşk kadınıydım' diyen Nergis'i Erdal Sakız'ın resmi nikahlı eşi ağzı açık dinledi. İşte Erdal Sakız cinayetinde tüm detaylar...