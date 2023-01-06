’’Omlette dance’’ Bali’ye yerleşmişti! Cihan Ünal’ın kızı Irmak sosyal medyadaki videosuyla magazini salladı! Irmak Ünal omlet yaparken dans etti!

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı. Irmak Ünal bir süre önce Türkiye'yi terk edip Bali'ye yerleşmişti. Orada yazı yaşayan ünlü isim sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. İşte Irmak Ünal'ın o magazini sallayan omlet dans videosu...