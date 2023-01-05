Müge Anlı'yı taciz etmişti sonunda bunu da yaptı! Sapık Sinan'ın pişkin daveti Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı: "Sabırlı duramıyorum bir de sana..."
Müge Anlı'yı evine davet eden sapık Sinan taciz sonrası bunu da yaptı! Pişkinliği Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Türkiye'nin konuştuğu 'sapık Sinan olayı'nda Müge Anlı canlı yayınında bugün akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Belli yaştaki kadınlara tacizde bulunan ve Türkiye'nin her yerinden hakkında sayısız ihbarlar yapılan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın bacaklarına bakmış ve yayın esnasında ünlü televizyoncudan "Bacaklarıma bakma senin beynini yararım" tepkisi gelmişti. Müge Anlı'yı taciz eden sapık Sinan bu kez de pişkin davetiyle başta Rahmi Özkan olmak üzere herkesi çileden çıkardı.
"SABIRLI DURAMIYORUM BİR DE SANA..."
Müge Anlı'yı taciz etmişti sonunda bunu da yaptı! Sapık Sinan'ın pişkin daveti Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı.
"MİDEMİZ KALKTI..."
Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan 5 Ocak 2023 Perşembe günü ATV canlı yayınında açıklamalarıyla yine olay yarattı.
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor.
Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.