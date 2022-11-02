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Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna eniştesi Ferit'in dudağına yapıştı! "Allah kimseye böyle abla vermesin..."

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanla dizinin yayınlanacağı tarihi bekleyenler fragmanda yer alan detayı görünce şoke oldu. Seyran'ın ablası Suna'nın Ferit'in dudağına yapışması sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını dizisinde seyirciler Seyran ve Ferit'in aşkını bekliyorlardı ama Suna'dan gelen hamle sonrası işler karıştı. Kimileri o kişinin Suna olmadığını veya o sahnenin rüya olduğunu iddia etti. Son bölümde yaşanan olayların ardından Yalı Çapkını 7. bölümde neler olacağı büyük bir ilgiyle aratılıyor. İşte 7. bölümde olacaklar ve konuyla ilgili tüm merak edilenler..

takvim.com.tr
02.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:17
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna ve Ferit dudak dudağa! Allah kimseye böyle abla vermesin...

Yalı Çapkını dizisi hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor. Her hafta reyting rekorları kıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

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Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna ve Ferit dudak dudağa! Allah kimseye böyle abla vermesin...

Ferit'in kıskançlığını kendine ve annesine itiraf etmesi izleyicilerin yüzünü güldürürken diğer yandan fragmanda yer alabn detay şoke etti.

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna ve Ferit dudak dudağa! Allah kimseye böyle abla vermesin...

Suna'nın Ferit'in dudağına yapıştığı anlar fragmanda yer alıyor.

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna ve Ferit dudak dudağa! Allah kimseye böyle abla vermesin...

Bu sahneyi görenlerin yorumları ise hem güldürdü hem düşündürdü. İşte o yorumlar;

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanında rezillik! Suna ve Ferit dudak dudağa! Allah kimseye böyle abla vermesin...

"Yakında Suna'yı Orhan'la, Seyran'ı dedeyle görürsek hiç şaşırmam. Dizideki tüm oyuncular kombinasyon sistemiyle birbiriyle eşleşiyor gibi"

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