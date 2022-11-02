Ben Bu Cihana Sığmazam 7. son bölüm ile yine zirvede! Cezayir’in başı belada işte Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı: 'Evlat acısı'
Ben Bu Cihana Sığmazam 7. son bölüm ile yine zirvede! Ekranların yeni gözdesi Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölümde yine heyecan doruktaydı. Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı. Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; "Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!" dikkat çeken detay oldu.
02.11.2022 11:03 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:03
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BİRİNCİLİĞİNİ BIRAKMIYOR
"BBCS" yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!