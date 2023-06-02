YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ihanete uğradı

Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, 35. bölümün sona ermesinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi finale doğru gidiyor. Fenomen dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda edecek. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?