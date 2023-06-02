YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ihanete uğradı
Yalı Çapkını 35. bölüm yayınlandı. Gözler şimdi 36. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Son bölümde Ferit ve Seyran kaçmaya hazırlanıyordu. Ferit giderken Halis Ağa'dan helallik istedi. Ancak Halis Ağa Ferit'e yüz çevirdi. Odasında gizli gizli ağlayan Halis Ağa'nın yeni bölümde ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı...
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, 35. bölümün sona ermesinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi finale doğru gidiyor. Fenomen dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda edecek. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer verilecektir.
2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen Yalı Çapkını'nın son bölümünün konusu ise şöyle;
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur.