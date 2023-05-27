YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi...
Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri bu kez 35. bölüme odaklandı. Bu noktada internet arama motolarında ''Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ferit ve Seyran'ın yatak odası sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle Pelin'in o anlara şahit olması herkesi şoke etti. Peki 35. bölümde neler olacak?
27.05.2023 07:12 - Son Güncelleme: 27.05.2023 07:12
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu, 34. bölümü izleyenler tarafından araştırılır oldu. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak Yalı Çapkını dizisi son bölümdeki özel sahneleriyle gündeme geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin gerçek hikayeden uyarlandığı biliniyor. Seyran ve Ferit'in aşkını elen alan dizide finale yavaş yavaş geliniyor. Peki 35. bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.