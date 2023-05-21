YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI! Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü Gerçek hikayede meğer Ferit...
Yalı Çapkını bu haftaya 2 bölümle birden damga vurdu. 33. bölümde Fuat'ın ölümü Korhan ailesini yasa sürükledi. Göz yaşların sel olduğu son bölümden sonra diziseverler 34. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Peki Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit ağabeyinin ölüm haberine şoke olurken, Orhan, Gülgün, özellikle de Halis Ağa'nın iç yakan ağlayışı izleyicileri de göz yaşlarına boğdu. İşte detaylar...
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merakla araştırılıyor. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi gerçek hikayeden uyarlanıyor. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin 33. bölümü 19 Mayıs'ta yayınlandı. Son bölümde Fuat Korhan öldü. Peki yeni bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği Yalı Çapkını dizisinin 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SON BÖLÜMLER NELER OLDU?
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 19 Mayıs Cuma akşamı 33. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Fuat ve Asuman'ın geçirdiği kaza sonrası Fuat'ın vefatı damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Suna, Abidin ve Ferit düğünen kaçarken Saffet, Tarık'a gelip kaçtıklarını belirtti.
Düğün konukları dağılırken Kazım, kızlarının kaçtığını öğrenince çılgına döndü. Saffet Ağa'ya ona güvendiklerini söyleyince Korhan Yalısı'nı basmaya karar verdiler.