YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI! Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü Gerçek hikayede meğer Ferit...

KORHAN YALISINA BASKIN

Suna arabada panik olup fenalaşınca bir dükkanda duran dörtlü, kamp malzemeleri aldı.

Bu sırada yalıda olan Zerrin de Ferit'in saygısızlık yaptığını söyleyip sinirlenirken Saffet ve Kazım adamlarıyla yalıyı bastı.