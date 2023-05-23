Kazım, Suna, Ferit derken meğer... Finali ifşa olan Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Fuat’ın ardından o da pılını pırtını topladı!

Yalı Çapkını dizisindeki flaş gelişme sosyal medyayı salladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümüne Fuat'ın ölümü damga vurdu. Doğukan Polat son bölümün ardından diziden ayrıldı. Bu kez yeni bir ayrılık gündemde. Ünlü oyuncunun o hareketi 'Veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Peki diziden kim ayrılacak? İşte detaylar...