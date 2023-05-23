Kazım, Suna, Ferit derken meğer... Finali ifşa olan Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Fuat'ın ardından o da pılını pırtını topladı!
Son günlerde Yalı Çapkını dizisindeki ünlü oyuncunun sosyal medyadaki son hamlesi, dizi severler arasında büyük bir merak uyandırdı. Oyuncunun attığı paylaşım, hemen diziye veda edeceği spekülasyonlarını başlattı. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gerçek, durumu oldukça farklı bir hale getirdi. Kazım, Suna, Ferit gibi karakterlerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla birlikte dizinin akıbetiyle ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştı. Ancak oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Hayranlar, hemen diziden ayrılacağı düşüncesine kapıldılar ve yeni gelişmeleri heyecanla beklemeye başladılar.
23.05.2023 10:18 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:18
Yalı Çapkını dizisindeki flaş gelişme sosyal medyayı salladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümüne Fuat'ın ölümü damga vurdu. Doğukan Polat son bölümün ardından diziden ayrıldı. Bu kez yeni bir ayrılık gündemde. Ünlü oyuncunun o hareketi 'Veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Peki diziden kim ayrılacak? İşte detaylar...
Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat'ın vedasının ardından bu kez de Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in gideceği konuşuluyor.
Sezer, sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bıraktı. Instagram'da, dizisinin sayfasını takip etmeyen oyuncu oldukça şaşırttı.