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Çöp Adam'da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer'in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Çöp Adam dizisinde yer yerinden oynuyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon'un paylaştığı dizide yaprak dökümü başladı. 2 oyuncunun peş peşe çıkacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

17.05.2023 20:19 - Son Güncelleme: 17.05.2023 20:19
Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu, Su Ersöz ve Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizi Çöp Adam'da 2 ayrılık gündeme bomba gibi düştü.

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Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, GülizarNisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi'nde gelişmeler peş peşe yaşandı.

Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu dizi ile ilgili şöyle konuşmuştu;

"Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor.

Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor.

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