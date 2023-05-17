Çöp Adam'da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer'in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...
Çöp Adam dizisinde yer yerinden oynuyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon'un paylaştığı dizide yaprak dökümü başladı. 2 oyuncunun peş peşe çıkacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
17.05.2023 20:19 - Son Güncelleme: 17.05.2023 20:19
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu, Su Ersöz ve Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizi Çöp Adam'da 2 ayrılık gündeme bomba gibi düştü.
Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, GülizarNisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi'nde gelişmeler peş peşe yaşandı.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.