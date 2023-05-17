Çöp Adam’da dağ taş inlettirecek ayrılık! Tamer’in cinayet planı tir tir titretti! Meğer başından beri öldürmek istiyormuş! Peri, Berrin...

Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu dizi ile ilgili şöyle konuşmuştu;

"Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor.