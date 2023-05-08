Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef'ten kahreden haber!
Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve en popüler programlar arasında yerini koruyan MasterChef, üzücü bir haberle sarsıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, MasterChef'in ünlü şefi hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu acı olayın tarihi ise 30 Nisan olarak belirtildi.
08.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:33
MasterChef'ten kahreden haber geldi. Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular. Dünyaca ünlü şef yaşama veda etti. Türk ve dünya televizyonlarının sevilen programı MasterChef'ten acı haber geldi. Programın ünlü şefinin yaşamını yitirdiği haberleri doğrulandı.