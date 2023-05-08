Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

MasterChef'ten kahreden haber geldi. Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular. Dünyaca ünlü şef yaşama veda etti. Türk ve dünya televizyonlarının sevilen programı MasterChef'ten acı haber geldi. Programın ünlü şefinin yaşamını yitirdiği haberleri doğrulandı.