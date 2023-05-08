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Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef'ten kahreden haber!

Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve en popüler programlar arasında yerini koruyan MasterChef, üzücü bir haberle sarsıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, MasterChef'in ünlü şefi hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu acı olayın tarihi ise 30 Nisan olarak belirtildi.

08.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:33
Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

MasterChef'ten kahreden haber geldi. Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular. Dünyaca ünlü şef yaşama veda etti. Türk ve dünya televizyonlarının sevilen programı MasterChef'ten acı haber geldi. Programın ünlü şefinin yaşamını yitirdiği haberleri doğrulandı.

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Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bu haberler ünlü şefin hayranlarını yasa boğdu. Olayın 30 Nisan'da gerçekleştiği öğrenildi.

Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

Ünlü şef Jock Zonfrillo, Melbourne'de yaşamını yitirdi.

Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Jock Zonfrillo'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Acı gelişmeyi duyurdular! Dünyaca ünlü şef... MasterChef’ten kahreden haber!

Zonfrillo yakın zamanda taşındığı evden sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan bir otelde ölü bulundu.

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