Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8... 14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Bugün hangi diziler var?

14 Mayıs TV 2023 Pazar TV yayın akışı belli oldu. Buna göre seçim günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da hangi programların yayınlanacağı ortaya çıktı. ATV yayın akışında Seçim 2023 Özel yer alıyor. Saat 20:00'da ATV ekranlarında Seçim 2023 Özel yayını olacak. İşte kanal kanal 14 Mayıs TV 2023 yayın akışı.