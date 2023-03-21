Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? "Hesap sormayacağız artık kelle alacağız"

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 23.BÖLÜM

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır.