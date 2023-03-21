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Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? "Hesap sormayacağız artık kelle alacağız"

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde Cezayir iz sürüyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam 23. yeni bölüm fragmanıyla yine zirvenin gediklisi olacağının sinyalini verdi. Kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşen Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? Firuze'nin kariyerinde nasıl bir değişim olacak? Sabit'in Cezayir'le ilgili intikam planı nedir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde yaşanacaklar...

21.03.2023 11:29 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:47
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir’in tahmini doğru çıkacak mı? Hesap sormayacağız artık kelle alacağız

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 23.BÖLÜM

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir’in tahmini doğru çıkacak mı? Hesap sormayacağız artık kelle alacağız

Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir’in tahmini doğru çıkacak mı? Hesap sormayacağız artık kelle alacağız

Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir’in tahmini doğru çıkacak mı? Hesap sormayacağız artık kelle alacağız

Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölümde iz süren Cezayir’in tahmini doğru çıkacak mı? Hesap sormayacağız artık kelle alacağız

Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir.

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