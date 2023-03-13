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Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak? Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümüyle de ekrana damgasını vuracak. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

13.03.2023 16:27 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:46
Ben Bu Cihana Sığmazam 22 bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22.BÖLÜM

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 22 bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22 bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22 bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22 bölümde ölümcül mücadele! Tito mu yoksa Jean Luc mu kurtulacak?

Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar.

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