YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...
Yalı Çapkını 20. bölümü 3 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı. Gözler bu kez 21. bölüme çevrildi. Peki Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Daha önceki bölümlerde yalının hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile yakınlaşması herkesi şoke etmişti. İddiaya göre ilerleyen bölümlerde Sultan'un küçük oğlunun Ferit'ten olduğu ortaya çıkacak. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak bir önceki gün 20. bölüm ekranlara gelmişti. Seyirciler bu kez 21. bölümü beklemeye başladı. Peki Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 21. bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Fragman gelir gelmez haberimiz içerisine eklenecektir.
Magazin yorumcuları tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Ferit'in yalının hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğunu anlatılan açıklamada ''Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme.