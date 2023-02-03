YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu...

Magazin yorumcuları tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Ferit'in yalının hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğunu anlatılan açıklamada ''Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme.