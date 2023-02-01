Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? ’’Senin için ölürüm’’ YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Başrollerini Afra Saroğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 19. bölümüyle fırtınalar estirdi. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüme neler olacak? Ferit'in Seyran'a ''Senin için ölürüm'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte detaylar...