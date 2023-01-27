Vav TV İzle
Haberler Televizyon 8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol'a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol'a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı. 3'ncü çocuğuna 4,5 aylık hamile olan Zeynep Hanım'ın anlattıkları kan dondururken bugünkü canlı yayına konuk olan Hasan Yılan, bambaşka iddialarda bulundu. Hasan Bey, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" dedi. Öte yandan canlı yayında yaşananlar ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.01.2023 22:27 - Son Güncelleme: 27.01.2023 22:46
8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol’a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol’a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

Eşi Hasan Yılan ile 2015 yılında evlendiğini dile getiren Zeynep Hanım, İstanbul'da geçinemedikleri için Gaziantep'e taşındıklarını belirtti.

8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol’a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

Gaziantep'e taşındıklarından kısa süre sonra kızını dünya getirdiğini dile getiren Zeynep Hanım, şöyle konuştu: "Evliliğimizde hiç problem yoktu.

8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol’a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

Kızıma doğum yaptıktan sonra eşimin hareketleri değişti. Sürekli beni kameraya çekiyormuş, benim haberim yok. İki telefonu varmış, birini ses kaydı olarak eve koyuyormuş.

8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol’a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”

Bunlardan benim hiçbir şekilde haberim yok. Bir süre sonra şüphelenmeye başladım. İşten çıktı. Beni de evden çıkarmıyordu kendi de çıkmıyordu. Dayanamadım artık ağlamaya başladım"

SON DAKİKA