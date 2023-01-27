8 yıllık evlilik, 2 çocuk, paranormal olaylar... Esra Erol'a Yılan çifti damga vurdu! “Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!”
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı. 3'ncü çocuğuna 4,5 aylık hamile olan Zeynep Hanım'ın anlattıkları kan dondururken bugünkü canlı yayına konuk olan Hasan Yılan, bambaşka iddialarda bulundu. Hasan Bey, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" dedi. Öte yandan canlı yayında yaşananlar ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
27.01.2023 22:27 - Son Güncelleme: 27.01.2023 22:46
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.
Eşi Hasan Yılan ile 2015 yılında evlendiğini dile getiren Zeynep Hanım, İstanbul'da geçinemedikleri için Gaziantep'e taşındıklarını belirtti.