YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? ''Senin için ölürüm''
Başrollerini Afra Saroğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 19. bölümüyle fırtınalar estirdi. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüme neler olacak? Ferit'in Seyran'a ''Senin için ölürüm'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte detaylar...
31.01.2023 15:05 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:47
Yalı Çapkını 19. bölümüyle Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin takipçileri 20. bölüm yayınlandı mı merakla araştırmaya başladı. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla 'Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' soruları sorgulanmaya başlandı. İşte yeni bölüm hakkında detaylar...
YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit ile Seyran'ın yakınlaşması damga vurdu. Hastanede Seyran'ı teselli etmeye çalışan Ferit, ''Kazım baba için vuruldum, senin için ölürüm.'' dedi.
İşte Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı: