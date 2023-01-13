Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yayınlanacağı tarih...

YALI ÇAPKINI KİMİN GERÇEK HİKAYESİ?

Yalı Çapkını'ndaki Koroğlu ailesinin gerçekte hangi aile olduğu bilinmiyor. Ferit ve Seyran karakterlerinin de gerçekte kim olduğu bilgisi paylaşılmadı. Yalı Çapkını dizisi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor.