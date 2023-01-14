13 Ocak Cuma 2023 Yalı Çapkını 17. son bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD, Star TV, Youtube izle... Yalı Çapkını 17. bölüm izle
İşte Yalı Çapkını 17. bölümü.. Ferit'in babası ve yengesi arasında olan ilişkiyi öğrenmesinin ardından Seyran Ferit'e destek oluyor. Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister.
14.01.2023 10:51 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:51
Yalı Çapkını için heyecanlı bekleyiş başladı. Diziyi severek izleyenler Yalı Çapkını 17. bölüm canlı yayınını merak ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde olacaklar birçok kişiyi heyecanlandırdı. İşte Yalı Çapkını 17. bölüm canlı yayını...