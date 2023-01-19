YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE! Ferit hem gidişiyle hem ölümüyle yıkılacak! ''Bitişleri müjdeliyor'' 2 oyununun cenazesi kalktı
Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in ''Biz sana soruyor muyuz odanda neler yapıyorsun diye?'' sözleri damga vurdu. İfakat ve Orhan arasındaki yasak aşkı öğrenen Ferit öfke patlaması yaşadı. İfakat'ın eli ayağı birbirine dolanırken, öte yandan Halis Ağa'nın ''Pencerenden giren o güzelim güneş bile bitişleri müjdeliyor'' sözleri de ''Neler oluyor?'' dedirtti. İşte Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı...
19.01.2023 10:18 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:23
YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını'ndan 2. fragman geldi. Cuma akşamları yayınlanan dizi son bölümüyle heyecanın dozunu arttırmıştı. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken 18. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. 2 oyuncu hakkında izleyiciyi şaşırtan iddia!
Hikayesi gerçek dizi Yalı Çapkını 18. bölümüyle yarın (20 Ocak 2023 Cuma günü) izleyicisiyle buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak?