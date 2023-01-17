Müge Anlı'da 'cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu! Ümit Sedat Özcan'ın o görüntüsü ortaya çıktı herkes dehşete düştü: "Şişmiş..."
Müge Anlı'da 'cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu! Ümit Sedat Özcan'ın o görüntüsü ortaya çıktı herkes dehşete düştü. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündemdeyken Mesut isimli vatandaş, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. Ümit Sedat Özcan'ın dayaktan şişen vücudunun görüntüsü ise tüyler ürpertti.
17.01.2023 13:47 - Son Güncelleme: 17.01.2023 13:53
"DAYAKTAN ŞİŞMİŞ..."
Müge Anlı'da 'cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu! Ümit Sedat Özcan'ın o görüntüsü ortaya çıktı herkes dehşete düştü.
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi gündeme geldi. Bugün yayına bağlanan bir tanık ise kan donduran iddialar öne sürdü.
Yaklaşık 2 ay önce sırra kadem basan 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.