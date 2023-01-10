Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecanlandıran paylaşım 'Görüşmek dileğiyle!' Oyunculuğun kitabını baştan yazacak!
Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan'ın durağı yine TRT oldu. Sosyal medyadan yeni dizisini paylaşan ünlü oyuncu hayranlarını heyecanlandırdı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle yıldızı parlayan İlhan, sezon finalinde diziye veda etmişti. Dizinin takipçileri bu duruma çok üzülürken bir süredir güzel oyuncunun yeni adresi merak ediliyordu. 1 buçuk milyon takipçili İnstagram hesabından müjdeyi duyuran Gülsim Ali İlhan tarih vererek, ''Görüşmek dileğiyle!'' dedi.
10.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:37
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaştı, hayranları heyecanlandı. ''Oyunculuğun kitabını baştan yazmaya geliyor.'' dendi.
Gülsim Ali İlhan'ın da diziden ayrılmasıyla ünlü oyuncunun yeni dizisi merak konusu olmuştu. Flaş açıklama geldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI HEYECANLANDIRDI!
Gülsim Ali İlhan, 1 buçuk milyon takipçili İnstagram hesabından 2 ayrı heyecanlandıran paylaşım yaptı.