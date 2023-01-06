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Haberler Televizyon Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak dizinin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

06.01.2023 18:43 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:46
Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünü geride bırakırken gözler 16. bölümüne çevrildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı bir hayli merak ediliyor. Peki neler oluyor? Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını 16. bölümüyle 6 Ocak 2023 tarihinde saat 20:00'da Star'da yayınlanacak.

Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.

Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.

Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

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