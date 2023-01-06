Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!
Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak dizinin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
06.01.2023 18:43 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:46
Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünü geride bırakırken gözler 16. bölümüne çevrildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı bir hayli merak ediliyor. Peki neler oluyor? Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak?
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını 16. bölümüyle 6 Ocak 2023 tarihinde saat 20:00'da Star'da yayınlanacak.