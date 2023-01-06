Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünü geride bırakırken gözler 16. bölümüne çevrildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı bir hayli merak ediliyor. Peki neler oluyor? Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak?