Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili olay iddia! Mesajlar atıp cinsel organını göstererek taciz etmişti: "Erkekliğinle ilgili uygunsuz videolar..."
Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili olay iddia! Mesajlar atıp cinsel organını göstererek kadınları taciz etmişti... Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi çileden çıkartan Sinan Sardoğan'la ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Hakkında söylenilenlere, "Hayır, bilmiyorum, ben yapmadım" şeklinde yanıtlar veren Sinan Sardoğan'ın çirkin tacizlerine maruz kalan kadınlar Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına bağlanırken bir mağdur bugün yayına katılarak anlattıklarıyla mide bulandırdı. Ardından kayıp Arife Gökçe'nin ailesine gelen o mesaj olayın arkasında başka kişilerin de olduğu düşüncesini akıllara getirirken Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'a sorduğu o soru dikkat çekti. İddialara göre Sinan Sardoğan uygunsuz videoları olduğu için bildiklerini saklamayı tercih ediyor. İşte detaylar...
04.01.2023 12:48 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:59
"MİDEMİZ KALKTI..."
Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi...
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor.
Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.