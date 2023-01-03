Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Midemiz kalktı..."
Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Tokat Almus'taki olayla ilgili peş peşe gelen ihbarlar ve iddialar herkesi şaşkına çevirirken Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bakışıyla küplere binmişti. Konuyla ilgili bugün (3 Ocak 2023) ATV canlı yayınında Müge Anlı karmaşık olayları yazıp çözdüğü o tahtayı ortaya çıkardı, gündemden düşmeyen sapık Sinan Sardoğan için yolun sonu gözüktü. Sosyal medyada ise Müge Anlı'da yaşanan olayla ilgili tepkiler peş peşe yer aldı.
03.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:59
"MİDEMİZ KALKTI..."
Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi...
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor.
Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.