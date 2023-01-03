Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Midemiz kalktı..."

Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.