Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman soruları dizinin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son olarak 15. bölüm 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre 16. bölüm fragmanının bugünlerde yayınlanması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve fragman henüz yayınlanmadı. Peki neden?