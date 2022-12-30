Yalı Çapkını 15.bölüm Star TV CANLI YAYIN İZLE 📺 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını 15. bölüm tek parça, FULL HD, Youtube İZLE! Ferit'ten Seyran'a Yılbaşı sürprizi!
Yalı Çapkını dizisi bu akşam 15. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Seyran'ın gidişine dayanamayan Ferit, karısını almak için Kazım'ın evine gidecek. Kazım ise Halis Ağa'nın söylediklerinin ardından Seyran'ı da alıp tüm aileyi Gaziantep'e götürmeye kararlıdır. İzleyicinin büyük bir merakla beklediği yeni bölümü canlı olarak haberimizden izleyebilir, tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. İşte Yalı Çapkını 15. bölüm tek parça izleme ekranı!
30.12.2022 18:32 - Son Güncelleme: 30.12.2022 18:32
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM CANLI İZLE! Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı konu edilecek. İlginç gelişmelerin yaşanacağı Yalı Çapkını'nı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
BU AKŞAM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.
Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır.