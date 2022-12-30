Yalı Çapkını 15.bölüm Star TV CANLI YAYIN İZLE 📺 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını 15. bölüm tek parça, FULL HD, Youtube İZLE! Ferit'ten Seyran'a Yılbaşı sürprizi!

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM CANLI İZLE! Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı konu edilecek. İlginç gelişmelerin yaşanacağı Yalı Çapkını'nı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...