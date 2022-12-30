Yalı Çapkını 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran hamile mi? Ferit'ten mutluluk gözyaşları! 'Sonunda babayım' İzleyicilerin iki gözü iki çeşme olacak!
YALI ÇAPKINI 16.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 16. bölümde yaşanacaklar...
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler arama motorlarında hız kazandı. 30 Aralık'ta 15. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 16. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 16. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
SEYRAN HAMİLE Mİ?
15. bölümde Ferit'in 'Seyran hamile' sözü damga vurdu. Bu nedenle izleyiciler Seyran'ın hamile olup olmadığını merak ediyor.
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM ÖZETİ
Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.
Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.