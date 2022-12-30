Yalı Çapkını 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran hamile mi? Ferit’ten mutluluk gözyaşları! ’Sonunda babayım’ İzleyicilerin iki gözü iki çeşme olacak!

Yalı Çapkını hakkında gelişmeler arama motorlarında hız kazandı. 30 Aralık'ta 15. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 16. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 16. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!