Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar: "Cinsel organını çıkardı, 65 yaşındaki annemin göğsünü morartıncaya kadar..."
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına yağan sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar kan dondurdu. Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen ihbarlar kan dondurdu. Belli yaş aralığındaki kadınları taciz eden Sinan Sardoğan'la ilgili iki ismini vermek istemeyen izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
"CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI, ANNEMİN GÖĞSÜNÜ..."
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar kan dondurdu.
"IRZ DÜŞMANI..."
"SİZE YAYINLAYAMAYACAĞIM KADAR MÜSTEHCEN MESAJLAR ATAN BİRİ VAR"
Olayı anlatan Müge Anlı , "Üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum; insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vs. Aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok. 47 yıllık eşi aramızda. Köyde, ben de dinledim, okudum bazı mesajlarını, size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var. Adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu, hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri."
"Telefonları ezberlemiş, oradaki kadınlara cinsel içerikli abuk subuk mesajlar atıyor. Arife Hanım'ın kaybolduğu gün de bu şahsı o mahallede görenler var. Hatta 3 kere görenler var. Fakat yine de insanın aklının almadığı bir şey var. Kadıncağız yemeğini koymuş ateşe, bir şekilde terliklerini de giymiş dışarı çıkmış. Eve girilmemiş, evde arbede yok. Dışarı çıksa, birisi gelse onu alsa, bir çığlık atacak, konu komşu var onlar duyacak. Sanki kadın, yemeğini koymuş, terliğini giymiş, dışarı çıkmış, buhar olmuş uçmuş. Yani görüntü bu. Eğer sizin anlattıklarınız doğruysa, yani kadın sizlerden de bunalıp alıp başını gitmediyse… Şu andaki görüntü; çıktı dışarı buhar oldu gitti." şeklinde konuştu ve çok üzüldüğünü söyledi.