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Haberler Televizyon Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek! Atv'nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları için geri sayım başladı. İşte yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alan Ateş Kuşları fragmanı ve oyuncuları...

25.12.2022 12:25 - Son Güncelleme: 25.12.2022 12:28
Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

"BİZ KİMİZ? KÖKSÜZLER!"

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının çok konuşulacak yeni dizisi Ateş Kuşlar'nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

EVİMİZ YOK ÇATIMIZ GÖK

Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle:

Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.

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