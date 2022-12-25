Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’
Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek! Atv'nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları için geri sayım başladı. İşte yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alan Ateş Kuşları fragmanı ve oyuncuları...
25.12.2022 12:25 - Son Güncelleme: 25.12.2022 12:28
"BİZ KİMİZ? KÖKSÜZLER!"
Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek.
Atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.
Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.