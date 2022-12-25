Ateş Kuşları oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik ekran başına kilitleyecek: ’Biz kimiz? Köksüzler!’

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının çok konuşulacak yeni dizisi Ateş Kuşlar'nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.