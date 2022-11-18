Yalı Çapkını 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kantarın topuzu kaçtı Kazım’ın intikamı acı olacak! Ferit Seyran’a yardım edecek mi? İzleyicinin iki gözü iki çeşme!

YALI ÇAPKINI 10.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 10. bölümde yaşanacaklar...