18 Kasım Yalı Çapkını 9. Bölüm STAR TV Youtube FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE! Yalı Çapkını 9. bölüm İZLE 📺
STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!
STAR TV ekranlarında sıkı takip edilen Yalı Çapkını dizisi bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta yayınlanan bölümde yaşanacaklar oldukça merak edildi. Son bölümde yer alan yatak sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. 9. bölümde Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Yeni bölümü izlemek ve gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin devamını okuyun...
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 18 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.
9. Bölümün konusu;
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.