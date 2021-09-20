İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva'ya gözdağı verdi Alp rest çekti!
Başrollerini Aras Aydın ile Leyla Feray'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda; Emir, Neva'ya ''Sen gitmezsen ben seni zaten göndereceğim'' diyerek gözdağı verdi. Emir'in tehdidini duyan Alp ise "Neva, hiçbir yere gitmiyor" dedi. Alp'in son sözü söylediği fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. Bölüm fragmanı...
20.09.2021 22:01
- Son Güncelleme: 20.09.2021 22:47
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen İkimizin Sırrı'nın yeni bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. Söz konusu fragmana Alp'in "Neva, hiçbir yere gitmiyor" sözleri damga vurdu.
Öte yandan İkimizin Sırrı'nın milyonları ekran başına kilitleyen son bölümü tekrar gündeme geldi.
İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir.