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İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva'ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

Başrollerini Aras Aydın ile Leyla Feray'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda; Emir, Neva'ya ''Sen gitmezsen ben seni zaten göndereceğim'' diyerek gözdağı verdi. Emir'in tehdidini duyan Alp ise "Neva, hiçbir yere gitmiyor" dedi. Alp'in son sözü söylediği fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. Bölüm fragmanı...

20.09.2021 22:01 - Son Güncelleme: 20.09.2021 22:47
İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva’ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen İkimizin Sırrı'nın yeni bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. Söz konusu fragmana Alp'in "Neva, hiçbir yere gitmiyor" sözleri damga vurdu.

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İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva’ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

Öte yandan İkimizin Sırrı'nın milyonları ekran başına kilitleyen son bölümü tekrar gündeme geldi.

İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE

İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva’ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

Peki İkimizin Sırrı 7. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva’ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir.

İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir Neva’ya gözdağı verdi Alp rest çekti!

Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir.

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