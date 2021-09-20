Müge Anlı canlı yayınında Müslüman oldu! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander 'kelime-i şehadet' getirdi işte o anlar
Müge Anlı canlı yayınında Müslüman oldu! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander 'kelime-i şehadet' getirdi. Mardin - Berlin hattında mucize bir kavuşma gerçekleşti. Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan kavuşma! İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander biyolojik ailesi ve kardeşleri ile tanıştı. Hafta sonu yaşananların ardından Berlin'deki eşi ve çocuklarını Türkiye'ye getiren ve ailesi ile Atv canlı yayınında tanıştıran Vedat Alexander, 'kelime-i şehadet getirmek istiyorum sizin huzurlanızda' dedi, duygusal anlar yaşandı. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşananlar...
20.09.2021 10:43
- Son Güncelleme: 20.09.2021 10:52
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA MÜSLÜMAN OLDU
33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander 'kelime-i şehadet' getirdi işte o anlar...
ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE (VEDAT ALEXANDER MÜSLÜMAN OLDU) - TIKLA
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Müge Anlı'da duygusal kavuşma! Vedat Alexander Şen 33 yıl sonra babasıyla buluştu!