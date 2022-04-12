WhatsApp ihbar hattı kilitlendi Müge Anlı çileden çıktı: "Biri intihar girişiminde bulundu diğeri 'babam öldü' dedi, biraz yüzünüz kızarsın"
Müge Anlı'yı çileden çıkartan Derya Cihan'ın dolandırılma hikayesi milyonları ekran başına kiltledi. İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen peş peşe telefonlar sonrası Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı."Rahmetli anneme benziyorsun" deyip Derya Cihan'ın 180 bin lirasını alan Kenan Taşkın hakkında gelen ihbarların ardından Müge Anlı ateş püskürdü.Anlı; "Yaptığınızdan biraz utanın, boynunuzu eğin, mahcubum deyin. Bu hayatta mahcubiyet denen birşey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır. Yüzünüz kızarsın." dedi.
DERYA CİHAN'IN DOLANDIRILMA İTİRAFININ ARDINDAN İHBAR YAĞDI
WhatsApp ihbar hattı kilitlendi Müge Anlı çileden çıktı! Atv canlı yayınında gergin anlar yaşandı. İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. İddialara göre; bir iş yerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Derya Cihan; işverenleri tarafından dolandırıldı.
İzmir'de meydana gelen olayda, peş peşe gelen telefonların ardından baba oğulun dolandırcılık yaptığı iddia edildi. Çalıştırdığı kadınların duygularıyla oynayarak onlardan para topladığı iddia edilen Kenan Taşkın'a Müge Anlı ateş püskürdü.
Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti. Derya Cihan'a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var." diyerek stüdyodakileri şoke etti.
BABA OĞUL PARA İSTEMİŞLER
Birçok bahaneyle para istemeye devam eden patronu ve patronunun babası tarafından dolandırıldığını iddia eden Derya Cihan, bu şekilde onlarca kadının mağdur olduğunu öğrendi.