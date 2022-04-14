Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti...Müge Anlı’yı canlı yayında çileden çıkaran patron gözaltında!

Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti. Derya Cihan'a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var." diyerek stüdyodakileri şoke etti.