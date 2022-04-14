Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti...Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran patron gözaltında!
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti... Maaş vereceğine evlilik vaadi ile para alan patron Kenan Taşkın isimli şahıs, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından gözaltına alındı. İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bırakmıştı. Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen peş peşe telefonlar sonrası Müge Anlı canlı yayında çileden çıkmıştı. Kadınları "Rahmetli anneme benziyorsun" diyerek kandıran Kenan Taşkın, Derya Cihan'ın 180 bin lirasını almıştı...
DERYA CİHAN'IN DOLANDIRILMA İTİRAFININ ARDINDAN İHBAR YAĞDI
İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. İddialara göre; bir iş yerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Derya Cihan; işverenleri tarafından dolandırıldı.
İzmir'de meydana gelen olayda, peş peşe gelen telefonların ardından baba oğulun dolandırcılık yaptığı iddia edildi. Çalıştırdığı kadınların duygularıyla oynayarak onlardan para topladığı iddia edilen Kenan Taşkın'a Müge Anlı ateş püskürdü.
Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti. Derya Cihan'a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var." diyerek stüdyodakileri şoke etti.