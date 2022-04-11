Müge Anlı canlı yayınında anne ve babası ayaklarına kapanarak yalvarmıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan Sibel Kızılarslan...
Müge Anlı canlı yayınında anne ve babası ayaklarına kapanarak 'geri dön evine' diye yalvarmıştı! Komşusuyla kaçan Sibel Kızılarslan ve evli, 3 çocuklu sevgilisi Serdal, Müge Anlı'ya konuştu. Birliktelikleri ile tepki çeken ikili son kararını açıkladı, acılı anne ve baba bir kez daha yıkıldı. İşte Türkiye'nin konuştuğu Sibel Kızılarslan ve evli sevgilisinde son durum...
11.04.2022 11:23 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:32
"EVİNE GERİ DÖN"
Müge Anlı canlı yayınında anne ve babası ayaklarına kapanarak 'evine geri dön' diye yalvarmıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan Sibel Kızılarslan son kararını Müge Anlı canlı yayınında açıkladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturan Sibel Kızılarslan'dan bir süredir haber alınamadığı aktarıldı. Genç kızın anne ve babası stüdyoya gelerek gözyaşı döktü ve yardım istedi.
20 yaşındaki Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşu Serdal Gezgin, Müge Anlı canl yayınında konuşmaları ile herkesi çileden çıkarttı.