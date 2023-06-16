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Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

Kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk bölümüne dair fotoğraflar ve ipuçları ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.06.2023 19:17 - Son Güncelleme: 16.06.2023 19:17
Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

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Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.

Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Üvey Anne ilk bölümüyle Pazartesi ATV’de: Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir! İşte Üvey Anne ilk bölümünde yaşanacaklar...

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı. Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı!

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