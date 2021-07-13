Vedasını böyle duyurdu! EDHO'da moral bozan ayrılık! Barbaros Kardeşler'de sureti gözüktü kasırga gibi esecek

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaroslar dizisi için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlete büyük hizmetleri olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı dizi oluyor. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda uzun süre boyunca kaptan-ı deryalık vazifesinde yer alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan, Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'in Ulaş Tuna Astepe başrolde yer alacak. Son olarak dizinin kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi de katıldı.

13.07.2021 14:04 - Son Güncelleme: 13.07.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





