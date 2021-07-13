Reytingleri altüst ediyor! Son bölümün ardından Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı: "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!"
Reytingleri altüst ediyor! Son bölümün ardından büyük bir merakla beklenen Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!" repliği dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ATV'nin sevilen dizisi, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in rol aldığı Kalp Yarası 3. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
AYŞE'NİN KARARI HERKESİ ŞOK ETTİ!
Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürmek isterken karşısında Yaman'ı buldu. Yaman, Ferit'i durdurmayı denese de başaramadı. Yaman, Hande'yi yalnız bırakmazken, Ayşe'nin durumunu öğrenmek isteyen Hande büyük bir korkuyla hastaneye gitti ancak polisler tarafından gözaltına alındı.