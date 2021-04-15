RAMAZAN İMSAKİYE
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Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'dan fragman geldi ve sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen film serisinin yeni serisinin ne zaman vizyona gireceği her gün merak edilerek araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu? Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken detay ise Han'ın geri dönüşü oluyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında bilgiler…

15.04.2021 10:02 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:02
Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'dan fragman geldi ve sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen film serisinin yeni serisinin ne zaman vizyona gireceği her gün merak edilerek araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu? Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken detay ise Han'ın geri dönüşü oluyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında bilgiler…

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Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

Sinema tarihinin fenomen film serisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Tüm dünyada milyonlarca film sever arama motorları üzerinden Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Hızlı ve Öfkeli 9'dan gelen fragman büyük heyecan yarattı ve özellikle Han'ın geri dönüşü heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Hızlı ve Öfkeli 9'da neler yaşanacak, hangi olayları göreceğiz? Filmin Türkiye'de ne zaman izlenebileceği de sıklıkla araştırılıyor. İşte tüm bilgiler…

Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

HAN'IN DÖNÜŞÜ HEYECANLANDIRDI!

Hızlı ve Öfkeli 6 filminin sonunda Deckard Shaw'ın çarptığı otomobil içinde patlayarak öldüğünü gördüğümüz Han karakterinin geri dönüşü izleyiciler için oldukça büyük bir sürpriz oldu.

Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian'ı korumak için kardeşi Jakob'a (John Cena) karşı mücadele veriyor.

Hükayenin bu yönde kurulacağı düşünülüyor, ayrıca uzayda geçeceği konuşuluyordu ve kesinleşmiş oldu.

Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli 9 da ne yazık ki salgın sebebiyle birçok kez ertelendi. Tekrar bir ertelenme olmazsa filmin 25 Haziran 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Filmin ilk vizyon tarihi 2020 Mart'tı.