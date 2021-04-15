Hızlı ve Öfkeli 9’dan fragman geldi! Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?
Merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'dan fragman geldi ve sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen film serisinin yeni serisinin ne zaman vizyona gireceği her gün merak edilerek araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu? Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken detay ise Han'ın geri dönüşü oluyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında bilgiler…
Merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'dan fragman geldi ve sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen film serisinin yeni serisinin ne zaman vizyona gireceği her gün merak edilerek araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu? Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken detay ise Han'ın geri dönüşü oluyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında bilgiler…
Sinema tarihinin fenomen film serisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Tüm dünyada milyonlarca film sever arama motorları üzerinden Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Hızlı ve Öfkeli 9'dan gelen fragman büyük heyecan yarattı ve özellikle Han'ın geri dönüşü heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Hızlı ve Öfkeli 9'da neler yaşanacak, hangi olayları göreceğiz? Filmin Türkiye'de ne zaman izlenebileceği de sıklıkla araştırılıyor. İşte tüm bilgiler…