Bitişi şok yaratacak! Kan kaybı sonrası biri gelip diğeri gitmişti! Star TV dizisi artık...
Mayıs ve Haziran ayında pek çok dizinin miadı dolacak. Son olarak kulislerde Sefirin Kızı dizisinin final yapacağının konuşulması izleyicilerini üzdü. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı iddia ediliyor.
Sefirin Kızı dizisi için alınan karar izleyicilerini üzecek türden. Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar verildi. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Son olarak peş peşe Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması izleyicilerini şaşırttı.