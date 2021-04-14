Bitişi şok yaratacak! Kan kaybı sonrası biri gelip diğeri gitmişti! Star TV dizisi artık...

Mayıs ve Haziran ayında pek çok dizinin miadı dolacak. Son olarak kulislerde Sefirin Kızı dizisinin final yapacağının konuşulması izleyicilerini üzdü. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı iddia ediliyor.

14.04.2021 21:34 - Son Güncelleme: 14.04.2021 21:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





