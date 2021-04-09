Vedası çok konuşulacak! Bir devir açılıp bir devir kapanmıştı! Star TV dizisi aniden...

2019 yılının Aralık ayında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinde artık yolun sonuna gelindi. Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar verildi. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Son olarak peş peşe Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması izleyicilerini üzdü.

09.04.2021 15:50 - Son Güncelleme: 09.04.2021 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





