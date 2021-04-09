Vedası çok konuşulacak! Bir devir açılıp bir devir kapanmıştı! Star TV dizisi aniden...
2019 yılının Aralık ayında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinde artık yolun sonuna gelindi. Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar verildi. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Son olarak peş peşe Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması izleyicilerini üzdü.
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları izleyicilerini üzdü. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı konuşuluyor.