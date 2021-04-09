Esra Erol süpürge olayıyla şaşkına döndü! Aşk üçgeninde 'robot süpürge' arada kalınca olanlar oldu...

Esra Erol süpürge olayıyla şaşkına döndü! Aşk üçgeninde 'robot süpürge' arada kalınca olanlar oldu... Zirveden düşmeyen kanal Atv'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. En çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol'da canlı yayınında, evdeki robot süpürgeyi de alıp evi terk eden ve başka bir adama kaçan Asuman ile kocası arasında geçen diyaloglar şoke etti. Canlı yayına katılan çiftler arasında yaşanan 'süpürge' gerginliği Esra Erol başta olmak üzere izleyicileri hayrete düşürdü.

09.04.2021 15:21 - Son Güncelleme: 09.04.2021 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





