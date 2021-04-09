Esra Erol süpürge olayıyla şaşkına döndü! Aşk üçgeninde 'robot süpürge' arada kalınca olanlar oldu...
Esra Erol süpürge olayıyla şaşkına döndü! Aşk üçgeninde 'robot süpürge' arada kalınca olanlar oldu... Zirveden düşmeyen kanal Atv'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. En çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol'da canlı yayınında, evdeki robot süpürgeyi de alıp evi terk eden ve başka bir adama kaçan Asuman ile kocası arasında geçen diyaloglar şoke etti. Canlı yayına katılan çiftler arasında yaşanan 'süpürge' gerginliği Esra Erol başta olmak üzere izleyicileri hayrete düşürdü.
Esra Erol süpürge olayıyla şaşkına döndü! Aşk üçgeninde 'robot süpürge' arada kalınca olanlar oldu. Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Hatta Murat, Asuman'ın istediği son dönemde çok popüler olan "robot süpürge"lerden birini bile hediye olarak almış. Ancak robot süpürge bile Asuman'ı evde tutmaya yetmemiş. Ailesinin evine gitmeye karar veren Asuman, Murat'ın yanından ayrılarak ailesinin evine taşınmış. Ancak orada da rahat durmayan Asuman; ailesinin evinden ise Sedat adlı adamın yanına kaçmış. Asuman kaçaren yanında Murat'ın aldığı robot süpürgeyi almış.
Canlı yayına bağlanan Asuman; Murat'ın anlattıklarını doğrularken Sedat'la birlikte olduğunu da kabul etti. Murat'ın sorumsuz ve çalışmak istemeyen biri olduğunu ifade eden Asuman, Murat'tan bıktığı için ailesinin evine gittiğini ifade etti. Ancak ailesinin evinden Murat'a dönmesi konusunda baskı gördüğünü söyleyen Asuman; Murat'a dönmemek için Sedat'a mecburen kaçtığını söyledi.
ROBOT SÜPÜRGE GERİLİMİ
Evlilikleri boyunca zorluk çektiğini ve aldatıldığını söyleyen Asuman ve Murat arasında "robot süpürge" gerginliği ise yayına damga vurdu. 3 sene önce 7 bin TL'ye robot süpürge aldığını iddia eden Murat; Asuman Sedat'a kaçtıktan sonra hem Sedat'ı hem de Asuman'ın annesini arayarak robot süpürgeyi geri istemiş. Ancak Asuman'ın annesi; Murat'a "robot süpürge" resti çekerek "Ne Asuman'a ne de sana süpürgeyi vermem!" demiş!
Yaşanan bu ilginç kavga canlı yayında herkesi şaşırttı. Esra Erol bile yaşananlar karşısında şaştı kaldı.