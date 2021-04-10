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Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümünde izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Kenan'ın ölümü tüm dengeleri altüst ederken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim 8. bölümünde neler olacak? İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 8. bölümünde yaşanacak olaylar…

10.04.2021 09:20 - Son Güncelleme: 10.04.2021 09:20
Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kardeşlerim'in 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. yeni bölümü yine duygusal anlara sahne olacak.

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Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

'KALP EN ÇOK TUTUNDUĞU DALA KIRILIR!'
Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.

Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur.