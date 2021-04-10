Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümünde izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Kenan'ın ölümü tüm dengeleri altüst ederken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim 8. bölümünde neler olacak? İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 8. bölümünde yaşanacak olaylar…
KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kardeşlerim'in 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. yeni bölümü yine duygusal anlara sahne olacak.