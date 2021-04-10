Kardeşlerim dizisinde dengeler altüst oluyor! Kenan’ın ölümünden sonra sular durulmuyor

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kardeşlerim'in 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. yeni bölümü yine duygusal anlara sahne olacak.