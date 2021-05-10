Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

İlk bölümüyle 23 Ekim 2017 tarihinde ekranlara merhaba diyen ve dört sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisi sona yaklaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Son olarak Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası şok etkisi yaratmıştı. Çukur'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu final hakkında açıklama yaptı. Geçen ay bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin mayısta final yapacağını duyurdu.

10.05.2021 23:28 - Son Güncelleme: 10.05.2021 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





