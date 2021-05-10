RAMAZAN İMSAKİYE
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Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

İlk bölümüyle 23 Ekim 2017 tarihinde ekranlara merhaba diyen ve dört sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisi sona yaklaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Son olarak Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası şok etkisi yaratmıştı. Çukur'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu final hakkında açıklama yaptı. Geçen ay bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin mayısta final yapacağını duyurdu.

10.05.2021 23:28 - Son Güncelleme: 10.05.2021 23:30
Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde... Dört yıldır macerasına tam gaz devam eden Çukur dizisi ekranlara veda etmek için gün saymaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den açıklama yapılmıştı. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu bir mekan çıkışından muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

FİNAL YAPIYOR

Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.

Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.

Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...

İKİ-ÜÇ BÖLÜM DAHA UZATILDI

Dizinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışından muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." dedi.