Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde...
İlk bölümüyle 23 Ekim 2017 tarihinde ekranlara merhaba diyen ve dört sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisi sona yaklaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Son olarak Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası şok etkisi yaratmıştı. Çukur'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu final hakkında açıklama yaptı. Geçen ay bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin mayısta final yapacağını duyurdu.
Senaryoda taşlar yerinden oynayacak! Çoğu baş karakter feci sonla ayrıldı! Show TV dizisi 21 gün içerisinde... Dört yıldır macerasına tam gaz devam eden Çukur dizisi ekranlara veda etmek için gün saymaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den açıklama yapılmıştı. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu bir mekan çıkışından muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." demişti.