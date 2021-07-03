Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...
Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Özkan yine çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek. Vatanım Sensin, Vuslat ve son olarak da Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol alacak. Ayrıca 30 bölüm sürmesi planan dizinin kadrosuna Halis Piyes ve Burak Can'ın da katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Son olarak Ramo dizisinde rol alan Vatanım Sensin ve Vuslat dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oluyor. Son olarak Ramo'da izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Kaan Yıldırım'a eşlik edecek. Devrim Özkan'ın Mevlana dizisinde Efsun karakterine hayat vereceği konuşuluyor.