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Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Özkan yine çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek. Vatanım Sensin, Vuslat ve son olarak da Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol alacak. Ayrıca 30 bölüm sürmesi planan dizinin kadrosuna Halis Piyes ve Burak Can'ın da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

03.07.2021 10:56 - Son Güncelleme: 03.07.2021 10:56
Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

Son olarak Ramo dizisinde rol alan Vatanım Sensin ve Vuslat dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oluyor. Son olarak Ramo'da izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Kaan Yıldırım'a eşlik edecek. Devrim Özkan'ın Mevlana dizisinde Efsun karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

O DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

Güzel oyuncu dizide Kaan Yıldırım'a eşlik edecek.

Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

Devrim Özkan'ın Mevlana dizisinde Efsun karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

ESRA BİLGİÇ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.