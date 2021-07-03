Ve yeni dizisi netleşti! Yeni tarzıyla görenleri mest edecek! Ramo'nun güzeller güzeli...

Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Özkan yine çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek. Vatanım Sensin, Vuslat ve son olarak da Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol alacak. Ayrıca 30 bölüm sürmesi planan dizinin kadrosuna Halis Piyes ve Burak Can'ın da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

03.07.2021 10:56 - Son Güncelleme: 03.07.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





