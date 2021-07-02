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Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celaleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, 7. bölümü (sezon finali) ile izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen sezon finalinde, Kutlu Bike'nin kardeşi Cihangir'i Cengiz Han'ın elinden kurtarmayı başaran Celaleddin, Gürgenç'e dönerken Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı. O anlar soluksuz izlenirken Celaleddin Moğol sınır devriyesini bakın nasıl perişan etti…

02.07.2021 23:12 - Son Güncelleme: 02.07.2021 23:34
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Kutlu Bike'nin kardeşi Cihangir'i Cengiz Han'ın elinden kurtarmayı başaran Celaleddin, Gürgenç'e dönerken Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Tutsak ettiği Tohto'yu Cengiz Han'ın kampına Tilki'yle gönderen Celaleddin, amacına ulaşarak Kutlu Bike'nin kardeşi Cihangir'i teslim aldı. Kafile Gürgenç'e dönerken yolda Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı.

Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Sınır devriyesini uzaktan tespit eden Celaleddin, "Arkamızdan gelselerdi Cihangir'i almaya geliyorlar derdim. Bunlar karşımızdan geliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan sınır askerleri" dedi. Celaleddin, Cihangir'i "Sakin ama hazırlıklı ol" diye tembihledi.

Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Sınır devriyesinin komutanı askerleriyle birlikte Celaleddin'in karşısına geçerek "Kimsiniz siz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz" diye sordu. Celaleddin, "Bi Harezm askerleriyiz. Cengiz Han'ın yanından gelip Harezm'e gidiyoruz" dedi.

Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Bunun üzerine Moğol komutanı "Bize niye haber verilmedi. Harezm askerlerinin topraklarımıza girdiğini duymadım. Çıkabileceklerini de duymadım" deyince Celaleddin "Demek ki seni umursamıyor" diye yanıtladı.