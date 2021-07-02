Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celaleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, 7. bölümü (sezon finali) ile izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen sezon finalinde, Kutlu Bike'nin kardeşi Cihangir'i Cengiz Han'ın elinden kurtarmayı başaran Celaleddin, Gürgenç'e dönerken Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı. O anlar soluksuz izlenirken Celaleddin Moğol sınır devriyesini bakın nasıl perişan etti…
02.07.2021 23:12
- Son Güncelleme: 02.07.2021 23:34
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti
Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti