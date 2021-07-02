Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde nefes kesen sahne: Celaleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

Sınır devriyesini uzaktan tespit eden Celaleddin, "Arkamızdan gelselerdi Cihangir'i almaya geliyorlar derdim. Bunlar karşımızdan geliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan sınır askerleri" dedi. Celaleddin, Cihangir'i "Sakin ama hazırlıklı ol" diye tembihledi.