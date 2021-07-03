7. sezona hazırlanan EDHO'da ardı ardına ayrılıklar! Kimler geldi kimler geçti! Sekiz isimden sonra şimdi de...

6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Projeden ilk olarak Turgut Tunçalp ve Gizem Arıkan, ardından da Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler ayrılmıştı. Yeni sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Gizem Arıkan, Turgut Tunçalp (Haşmet), Ali Sürmeli (Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedasının ardından Pelin Akil'in veda haberi izleyicileri şaşırttı.

03.07.2021 17:01 - Son Güncelleme: 03.07.2021 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





