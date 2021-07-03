7. sezona hazırlanan EDHO'da ardı ardına ayrılıklar! Kimler geldi kimler geçti! Sekiz isimden sonra şimdi de...
6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Projeden ilk olarak Turgut Tunçalp ve Gizem Arıkan, ardından da Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler ayrılmıştı. Yeni sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Gizem Arıkan, Turgut Tunçalp (Haşmet), Ali Sürmeli (Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedasının ardından Pelin Akil'in veda haberi izleyicileri şaşırttı.
Geçen ay sezon finali yaparak tatile çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon pek çok önemli isim senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Son olarak Savaş karakterini canlandıran Hakkı Ergök ve Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener sezon finalinde diziye veda eden isimlerden oldu. Geçtiğimiz hafta Pelin Akil de vedayı sosyal medya hesabından duyurdu. Hal böyle olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geldi.